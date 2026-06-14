宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神・芝２２００メートル）は、武豊騎手が騎乗した２番人気のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が勝利。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１４日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。直前のゲリラ豪雨で馬場状態が重馬場に変更された宝塚記念。その馬場を味方にメイショウタバルが連覇