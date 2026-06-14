◆カーリング日本選手権最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の決勝が行われ、ＳＣ軽井沢クが、北海道銀行に７―６の大逆転で勝利し、２年ぶりの優勝を果たした。序盤は相手のペースで進みリードを許していたが、４―６で迎えた第１０エンド。有利な後攻で最後まで攻め続けハウス内にナンバーワン、ツーの石をつくり相手に重圧をかけると、ミスを誘って３点を奪取、試合をひっくり返した。その瞬間、歓喜の輪が