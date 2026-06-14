◆カーリング日本選手権最終日（６月１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子決勝が行われ、北海道銀行はＳＣ軽井沢クに６―７で敗れた。最終エンドにミスが重なりまさかの３失点で大逆転負け。スキップの仁平美来は「決勝で勝たないと意味がない。力不足」と泣き崩れた。直近２大会連続で準Ｖとあと一歩届かなかった頂点を目指したが、またも準優勝となった。２点リードで迎えた先攻の最終エンド。仁平の２投を残し、ハウス