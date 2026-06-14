もはや生ける伝説！宝塚記念で偉業を達成したレジェンドに、ＳＮＳ上で賛辞がやまない状況が続いている。Ｘ（旧ツイッター）でも「武豊騎手」がトレンド上位入りした。１４日に阪神競馬場で行われた宝塚記念・Ｇ１（芝２２００メートル、１８頭立て）は、武豊騎手が騎乗した２番人気のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が勝利を飾った。直前のゲリラ豪雨で馬場が良から一気に重に変わる状況に