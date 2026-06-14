◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ埼玉―巨人３軍（１４日・上尾）巨人は、３軍戦のスタメンを発表した。先発は高卒３年目の千葉隆広投手。３月に実戦復帰してから、ここまで８試合に登板し４勝０杯、防御率０・４９と好成績をマークしている。前日決勝打の知念大成外野手が「５番・左翼」に入った。１番・中堅鈴木大２番・遊撃北村３番・捕手坂本達４番・三塁竹下５番・左翼知念６番・一塁フェリス７番