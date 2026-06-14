◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）３打差２位で出た永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）は５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１８アンダーで２位。２０１７年「樋口久子三菱電機レディス」以来９年ぶりとなる２勝目には、１打及ばなかった。「目標は５バーディーを取ることで、優勝は２０アンダーぐらいと想定していた。どんな流れに