若手成長株の歌舞伎俳優・市川男寅（おとら、３０）の注目度が高まっている。現在、東京・サンパール荒川大ホールで歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」（２０日千秋楽）が上演中。男寅は、「―忠臣蔵」が始まる前の「解説歌舞伎のみかた」を担当している。歌舞伎初心者に向けたナビゲーター役。注目の若手が担当することが多く、意外な素顔が分かるのでこのコーナーを楽しみにしている。男寅に少し話を聞いてみた。「毎回、思