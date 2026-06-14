女優・沢井美優が13日、自身のインスタグラムを更新。都内で上演されている「美少女戦士セーラームーン ―Shining Theater Shinagawa Tokyo―」を観劇した際に撮影した原作者や出演女優との写真をアップした。 【写真】衝撃の透明感オーラすごっ！懐かしい美少女戦士集結 「先日のセーラームーン観劇投稿に たくさんの反応をありがとうございました」と記した沢井。5