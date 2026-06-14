小豆島ユニバーサルビーチinふるさと村ビーチ 香川県小豆島町にある小豆島ふるさと村のビーチで、ビーチマットと水陸両用車いすを用いたユニバーサルビーチの体験会が7月25日に開かれます。 小豆島町・土庄町では、障害の有無に関わらず、誰でも海を楽しめる環境にすることを目指し、2024年からユニバーサルビーチプロジェクトに取り組んでいます。3回目となる今回