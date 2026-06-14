メキシコ、アメリカが白星発進、カナダはW杯初勝ち点奪取北中米ワールドカップ（W杯）開幕戦でメキシコが南アフリカを下したのに続いて、大会2日目でカナダがボスニア・ヘルツェゴビナと1-1で引き分け、アメリカがパラグアイに4-1と大勝した。これまで2大会に出場して全敗だったカナダの初勝ち点獲得を含め、共催3か国はそろって好スタートを切った。W杯では開催国が強い。前回2022年大会のカタールは1次リーグ全敗、10年大会