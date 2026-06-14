FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表のMF/FW上田綺世選手が日本時間15日のオランダ戦へ向け前日練習を行い、意気込みを語りました。FWの軸として期待される上田選手。「コンディションもいいですし、万全の準備ができた」とグループステージ初戦に向けて充実ぶりをうかがわせます。今季はオランダリーグで25ゴールを挙げリーグ得点王を獲得。そのオランダとの対戦へ特別な思いがあるか問われましたが、「特にそこ