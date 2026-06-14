「ロッテ６−４ＤｅＮＡ」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＤｅＮＡは逆転負け。ロッテ戦１勝２敗となり、交流戦は５勝１３敗で終了。全６カードで負け越しとなった。１点リードの五回、先発・尾形が先頭の上田に同点のソロ本塁打を献上。なおも２死から西川、ソトに連続四球を与え降板すると、代わった２番手・坂本が死球でピンチを広げ、山口に２点適時中前打を許した。５月にソフトバンクからトレードで加入した尾