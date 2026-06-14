10日のメーン11R「兵庫馬事畜産特別」（B1、ダート1400メートル）は小牧太（58）騎乗のベラジオガルフ（牡4＝坂本和、父レイデオロ）が快勝。単勝1.1倍の断然人気に応え、連勝を8に伸ばした。締め切り直前まで単勝すら元返しという圧倒的な支持にふさわしいレースだった。道中は無理に抑えることなく、ゆったりと中団を追走。4コーナーの立ち上がりで先頭集団に取り付くと、最後は上がり3F最速となる38秒3の末脚で、余裕を持っ