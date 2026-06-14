「ロッテ６−４ＤｅＮＡ」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが逆転勝ちでこのカード勝ち越し。勝率を５割に戻した。交流戦は１０勝６敗２分で終えた。１点を追う五回、上田が右越えに３号同点ソロ。「打ったのはまっすぐです。ずっとまっすぐに振り負けていて、サブローさんにもまっすぐ行けよと言われたのを思いながら打席に立って、いい結果が出たので良かったです」。さらに２死満塁から山口が中前に落ちる２点