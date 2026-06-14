◇交流戦巨人0ー1西武（2026年6月14日ベルーナD）「2番・中堅」で出場した巨人・松本剛外野手が4打数2安打で交流戦打率・365とし、首位打者に躍り出た。試合前まで打率・354は西武・長谷川の・365に次ぐ2位。4回先頭で左前打、8回2死からも左前打をマークして4打数1安打だった長谷川を抜いた。西武が1試合残しているため首位打者は確定ではないが「継続して試合に出ることが増えて、その中でいいものも出てきたかなと