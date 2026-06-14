いま、ご当地スーパーがアツい。一定の地域のみで展開し、地元発祥で、地元産食品を多く販売する店のことだ。毎年、アワードも開かれており、今年で5回目。グランプリを受賞したのは、北海道と島根県のスーパーだった。【画像】「スーパーみやげ部門」でグランプリに輝いた「スーパーマーケットハロー」（島根県松江市）の「宍道湖しじみ醤油キャラメルみるくぷりん」（195円）5月11日にグランプリが発表「北海道産の小麦と宗谷