10日の10Rで行われた3歳A戦（ダート1230メートル）はアジムット（牡3＝新子、父モーニン）が昨年5月のデビュー戦以来の勝利。待望の2勝目を挙げた。道中は先頭集団の3頭を見るような形で4番手を追走。最終直線を迎えたあたりでは馬群に紛れた6〜7番手とやや形勢不利にも見えたが、ここからはじけた。真ん中を割ってグイグイと進み、最後は2着に1/2馬身差で勝利。勝負根性を見せつけた。「前2走で後ろからの競馬をしていたの