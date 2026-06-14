「日本ハム５−９中日」（１４日、エスコンフィールド）日本ハムは乱打戦に敗れ、連勝は９でストップ。貯金６となった。先発の古林睿煬は四回途中６安打５失点でＫＯ。同点で迎えた七回には、４番手の福谷が細川に左中間への勝ち越し２ランを被弾。石川昂にも２者連続となる左越えソロを浴びた。打線はレイエスの１３号ソロで追い上げ。２点を追う六回には大塚、万波の連続ソロで一度は追いついたが、終盤は相手の継投にか