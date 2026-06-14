俳優の相沢菜月さんが6月14日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表ユニフォームのカスタム体験を報告しました。 【写真を見る】【 相沢菜月 】 「これ着て応援するぞ〜」サッカー日本代表ユニフォーム姿でポーズ相沢さんは「私は両腕と背中にカスタムお気に入りのユニフォームができました」と投稿に綴り、完成したユニフォームへの喜びを伝えました。 相沢菜月さんが身にまとったユニフォームは濃い青