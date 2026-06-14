初期研修医となった駒木爽氏の同期の中で、群を抜いて優秀だった「杉ちゃん」。周囲の期待を背負い、激務の循環器内科で連日夜中まで働く彼女は、すでに医師としての風格を漂わせていた。だが、そんな彼女が突然、病院から姿を消す。いつも一番早い彼女のデスクに鞄はなく、携帯にも一切応答がないという。彼女に何が？【写真】この記事の写真を見る（2枚）現在は精神科医である駒木爽氏の新刊『精神科医おどおど日記--閉鎖病