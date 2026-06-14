◇AQUAチャレンジカップ第50回大阪府サッカー選手権大会（2026年6月14日J―GREEN堺）サッカーのAQUAチャレンジカップ2026OFA第50回大阪府サッカー選手権大会（U―12）（スポニチ後援）が14日、J―GREEN堺で、代表決定戦32試合が行われた。昨年度優勝のDREAMFCは、序盤、マラガCF大阪・GK佐野日優の好セーブ連発もあり、なかなか得点を挙げられなかったが、前半終了間際の上久保晴登のゴールを皮切りに、後半の森一颯