お笑い芸人永野（51）が13日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。指原莉乃（33）とともに若槻千夏（41）の“ズルさ”について語った。永野は「芸能人としてどう生きたいか？ってやんわり聞こうと思っていた」と明かし、一度芸能活動を休止し、再び戻ってきた若槻千夏（41）については「僕の見え方は出たときより、洋服のプロデュースとかちゃんと成功して帰ってきたって感じなんです」と語った。永野は