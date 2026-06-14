7人組グループ・Hey! Say! JUMPの薮宏太が13日、東京・パルテノン多摩で行われたミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』ゲネプロ公開及び初日前会見に参加し、コメントを寄せた。【写真】迫力ある姿！ファラオ役の橋本良亮旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」をベースに、全編音楽でつづる今作。薮演じる主人公・ジョセフは、父親から特別に愛される一方で11人の兄弟たちから嫉妬