■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子400mの決勝が14日に行われ、日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（24、富士通）が45秒60で2年ぶり3度目の優勝を果たした。 今年9月に行われる、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月