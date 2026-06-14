ロッテが逆転勝ち。1―2の五回に上田のソロで追い付き、山口の中前打で2点を勝ち越した。七回は佐藤とソトのソロで差を広げ、継投で逃げ切った。2番手の小野が2勝目、横山が22セーブ目。DeNAは投打がかみ合わなかった。