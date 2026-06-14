元自民党衆院議員で実業家の杉村太蔵氏（46）が14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。全国で出没するクマをめぐり、その対策について言及した。番組では、全国で発生するクマ被害への対策などについて特集。MC爆笑問題田中裕二は「太蔵くん、どうですか、クマ？」と尋ねた。杉村氏は「意外なことですが、子どもが犠牲になってなったって話はあんまりきかないですよね。これはクマが子どもを攻撃対象にし