「陸上・日本選手権」（１４日、パロマ瑞穂スタジアム）女子１５００メートル決勝が行われ、日本記録保持者の田中希実（２６）＝豊田自動織機＝は、４分１１秒８０で７連覇を達成した。レース後、「今回は５０００メートルで２位だったが、悔しいと思えない自分がいて。経験しつくして、一周まわって全部同じと思っている自分がいたが、（今日は）純粋に逃げ切れるかどうかと走ることができた。今日はやはり勝負に徹して、勝