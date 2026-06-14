犬のトリミングはどれくらいの頻度ですべき？ 犬のトリミングの頻度は、犬種や被毛のタイプ、生活環境や普段のお手入れによって、大きく変わることがあります。 一般的には、「1カ月に1回」「1カ月半に1回」がほとんどです。シニア犬である場合には、体調を考慮しつつ、「2カ月に1回」「半年に1回」ということもあります。 毛が伸び続ける犬種である場合 トイプードル、マルチーズ、シーズ}