森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米W杯のグループステージ初戦で、オランダ代表と米国テキサス州のダラス・スタジアムで相まみえる。これまでの対戦成績は１分２敗。現在FIFAランキング18位の森保ジャパンは、８位の難敵を初めて倒し、幸先の良いスタートを切りたいところだ。注目の初戦を前に各メディアがプレビューを展開しており、イギリスの『Spots Mole』も特集記事を掲載。森保ジャパンを次のように紹介