眩い輝きを放った。北中米Ｗ杯でブレイク候補の１人に挙げられるオーストラリア代表のネストリー・イランクンダ。期待の俊英は、現地６月13日に行なわれた初戦のトルコ戦で、先制点を奪ったみせる。ポール・オコン＝エングストラーのロングパスに左サイドで抜け出す。敵陣ペナルティエリア手前で、巧みなコントロールで相手をかわし、確実にフィニッシュした。母国メディア『FOOTBALL360』は、「ワールドカップにおいてサ