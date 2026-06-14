かつてオランダ代表を支えたデ・ブール氏（右）は、日本代表（左）への賛辞を送った(C)Getty Images名手の目にも日本は「侮れない相手」として映っている。現地時間6月14日、日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ初戦で、オランダ代表と対戦する。個々のネームバリューの差もあり、世界的な下馬評は「オランダ有利」の見方が強いマッチアップだが、緊張感が高まる大会1戦目という条件も相まって、同国内では意