タレントの柳原可奈子さんは6月14日、自身のInstagramを更新。次女と2人での親子時間を披露しました。【写真】柳原可奈子、次女と市民プールを満喫「どれもみんな幸せ溢れてるね」柳原さんは「次女と2人で市民プールへ ビート板を持って、バタ足っぽいのもやってみたよ 大人も良い運動になる〜」とつづり、5枚の写真を投稿。「長女はパパとお出かけだったので 次女のやりたいこと が詰まった休日となりました!!」と、プールで遊ん