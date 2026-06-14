牡羊座・女性の運勢 非常に気持ちの上がるタイミングかも。物ごとに対する前向きさや挑戦心が段違いに上がりやすいとき。自分を取り巻く状況はそんなに変わっていないと思いますが、「まあやってみるしかない！」に傾くのは悪くないといえます。最近、頑張ってちょっとお疲れ＆エネルギーがないと感じるなら、いっそう気分のあがるものに接して無条件に盛り上がってくるのはとてもおすすめです。いい意味で「自分はひとりじ