牡牛座・女性の運勢 自分の可能性を信じられるタイミング。それはあくまで直感的なものですが、牡牛座に対しては大きな効果をもたらすよう。今後、特に仕事や金銭面などに関して大きな挑戦を試みたいと思っているなら、いまは絶好のとき。自分や日常をランクアップするための行動を起こしましょう。ただ同時に、ごく日常的なことに関してはいつも通り堅実に行うのがよさそう。いまは新しいことや人との出会いも豊富な時期で、そこ