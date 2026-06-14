蟹座・女性の運勢 社会面で何か大きなチャンスが舞い込みそうです。貴重な機会＆ワクワクする展開のようですが、それはそれ以上に蟹座の経験値を一気に上げられる要素を含んでいるのかも。直感的に「これはいい！」と思えるなら、ぜひ飛び込んで。多少「おいしい話すぎない？」と思っても大丈夫。いまのあなたはそんななかからも何かを得る力があります。また、対人関係は安定の兆し。特に仕事面で何かもやもやすることがあったら