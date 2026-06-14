獅子座・女性の運勢 自分のでなかで前向きな、自分を愛し信じる力が強く湧き上がるとき。もしいま自分に対し肯定的な気分になってきているなら、そこに理由を求めたりして鎮火させないように。もったいないです。また、いまは「これはすごい！」と思える誰かの存在にも気づけるようなので、もしその人を応援したいならやりましょう。協力しあって何かをするのもベスト。まだ小さな一歩でも、これは今後につながる大きな流れの始ま