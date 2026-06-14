乙女座・女性の運勢 社会面でまさにミラクル？な展開がありえるとき。いまは乙女座自身の直感が最大レベルにまで冴えわたっています。自分が「これ何となくいいのでは…」と思うものに思いきって賭けてみましょう。それが想像以上の結果を出しそうです。すぐ結果が出るものならなおよしですが、今後にいいきっかけを作れそうという意味でもベストですよ。自分自身、対人関係は安定し、誠実なかかわりが築けそう。ただ、いまの周囲