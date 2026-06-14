天秤座・女性の運勢 楽しくワクワクするような対人関係が開けるとき。その熱心さ、勢いに押され新たな挑戦に踏み出すことになるかもしれません。いまは気が合い一緒にいるとおおいに勇気づけられるパワフルな人たちと会いやすいでしょう。パートナーや親友との関係も良好で、またそばにいる人たちは「天秤座が何かを成しえる！」とも信じてくれているよう。もしやってみたいことがあるなら、一歩目を踏み出して。小さ