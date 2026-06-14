射手座・女性の運勢 パートナーや親友など、自分にとって大事な誰かと強い共鳴が起こりそうなとき。相手の強い意欲、挑戦心に射手座が触発され、自分の求めること、夢や目標が心のなかで沸き上がる場合もあるし、射手座の強い情熱、何かを追い求める気持ちに相手が反応し、「自分も挑戦してみる！」と、思いきった一歩を踏み出す場合もありえます。どちらの場合も、やることの大小にかかわらず極めて大きな影響を双方