山羊座・女性の運勢 日常のでなかで思いがけない、でも理想的な展開が起こりそう。それは極めて純粋で人の優しさやいたわりを感じさせるもので、そこに山羊座は大きな力を得、その力を社会面での挑戦につぎ込むことになるのでしょう。逆に山羊座の社会面での大きな挑戦が、家族や家での生活の活性剤となり、新たな活気や前向きなモチベーションをかき立てる場合もありえます。もしいま問題を抱えているのなら、「可能性を信