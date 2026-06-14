水瓶座・女性の運勢 身近な親しい人たちとの交流から大きなエネルギーを受け、水瓶座の強い挑戦心がついに発動し始めるタイミングかも。いまは対人関係が非常に好調、しかも身近な人たちやパートナーや親友などとは不思議なシンクロがあり、みんなから純粋な声援、愛を受けていると実感できるときなのでは。それに触発され、思いきった一歩を踏み出す。もしくは逆に水瓶座のそういった挑戦心が周囲を刺激し、熱