MLBのロサンゼルス・ドジャースが、6月12日に公式SNSを更新。《今日からワールドカップが始まるし、みんな準備万端だよ》という言葉とともに、所属選手たちがリフティングにチャレンジする動画を公開している。【写真】「ぜひ日本代表に」驚異のリフティング記録を残したドジャース選手佐々木は笑顔で“逆ギレ”、山本も苦戦の中…トップバッターとなったのは佐々木朗希。手にグラブとペットボトルを持った状態で突然ボールを