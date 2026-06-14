◇交流戦巨人0―1西武（2026年6月14日ベルーナD）巨人は今季の交流戦ラストマッチとなった14日の西武戦（ベルーナD）で今季8度目の零敗を喫し、黒星フィニッシュ。0.5ゲーム差の阪神が勝てばセ・リーグ首位から陥落するところだったが、巨人の試合後、阪神が延長戦の末、オリックスにサヨナラ負けを喫したため、10日に浮上した単独首位をキープした。交流戦初戦となった5月26日のソフトバンク戦（東京D）から指揮を執