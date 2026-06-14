◇交流戦阪神2―3オリックス（2026年6月14日京セラD大阪）阪神がオリックスにサヨナラ負けを喫して関西ダービーでのカード勝ち越しはならなかった。初回に佐藤輝の先制犠飛、同点の5回には森下の左翼への適時二塁打で再び勝ち越し。リードを保っていたが7回に3番手の木下が失点し試合は振り出しに戻っていた。延長10回、5番手でマウンドに上がったドリスが2死一、三塁から決勝打を浴びた。先発の西勇は走者を背負い