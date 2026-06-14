「カーリング・日本選手権」（１４日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子決勝が行われ、２年連続準優勝の北海道銀行が、２４年大会女王のＳＣ軽井沢クに６−７で逆転負けし、３大会連続の準優勝となった。今大会３度目の対戦で、ここまで１勝１敗の五分。最終第１０エンドまで北海道銀行が有利に試合を進めていたが、スキップ仁平美来の最終投で痛恨スルー。３点を与えてしまい逆転を許した。仁平は泣き崩れ、その場を動けなかった。取