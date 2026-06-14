2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。マネー部門の第3位は――。▼第1位亡くなるまで毎年6.5万円もらえる…申請するだけで年金に上乗せして支給される｢給付金｣の対象者▼第2位せっかく貯めた老後資金は"9割"残したまま寿命がくる…45歳で静かに消えていく｢旅行したい気持ち｣▼第3位｢4〜6月は残業しないほうが得｣はウソ…社会保険料を"安く"抑えようとする人が見落としてい