オリオールズは１３日（日本時間１４日）、本拠地ボルチモアでのパドレス戦に３―９で大敗。連勝が「３」で止まったが、禍根を残したことで１５日（同１６日）のカード３戦目に不穏な空気が漂っている。球場内が騒然となったのは敗戦濃厚となった６点ビハインドの９回二死。ガナー・ヘンダーソン内野手（２４）は、相手５番手のロン・マリナチオ投手（３０）が初球に投じた９３・９マイル（約１５１キロ）のフォーシームを腹部