タレントの上沼恵美子が１４日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。肺炎のため亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年８６）を追悼した。上沼は玉緒さんの人柄について「めちゃくちゃいい方ですね。芸能界は広うございますが、一番いい人かも分からへん」と指摘。ＮＨＫドラマで共演したこともあり、「スターなのにスターらしくないというか。気さくにも程がある。腰が低いし、ざっくばらん。こんな人おらへん。『