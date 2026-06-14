カーリングの日本選手権最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子決勝が行われ、北海道銀行はＳＣ軽井沢クラブに６―７で敗戦。３大会連続の準優勝となった。悲劇は６―４でリードした最終第１０エンド（Ｅ）に訪れた。北海道銀行のスキップ・仁平美来の最終投は、まさかのスルーとなり、ＳＣ軽井沢クラブがナンバー１、２の石を持った状態となった。安定感抜群の大黒柱は、投球後に顔を両手で覆い、悔しさをにじませ