投資の世界には「卵は一つのカゴに盛るな」というリスク分散の鉄則がある。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんは「これは金融資産や不動産に限った話ではない。時代はついに、国籍までもを分散して持つフェーズに入った」という――。■暗号資産で「国籍」を買う時代がやってきた昔は国籍というものは、空気のようなものだった。あるいは水道の蛇口のようなもの、と言ってもいい。ひねれば出るし、止めようと思って